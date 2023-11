Presidente alemão pede desculpa pelos massacres na Tanzânia na era colonial

Entre 1905 e 1907, as tropas coloniais alemãs massacraram entre 200.000 e 300.000 representantes dos Maji-Maji após uma rebelião, de acordo com dados facultados por historiadores. “Tenho vergonha do que os soldados coloniais alemães fizeram aos vossos antepassados”, reiterou.

A visita à Tanzânia de Steinmeier ocorre ao mesmo tempo que a do rei Carlos III do Reino Unido ao Quénia, que também condenou os abusos coloniais das tropas britânicas. O império colonial alemão prolongou-se por vários países africanos, como o Burundi, Ruanda, Tanzânia, Namíbia e Camarões, tendo deixado de existir após a Primeira Guerra Mundial.

