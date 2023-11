Big Brother: Cada vez mais próximos! Márcia pede 'cafuné' a Zé Pedro: 'Anda lá...'

Esta noite a concorrente pediu um ‘cafuné a Zé Pedro: “Anda para aqui… Vá lá, faz-me cafuné“. Nesse momento, o concorrente ficou a olhar e a colega acrescentou: “Estás a apreciar a minha pessoa?“. Zé Pedro afirmou: “Não, já apreciei antes…“. “Estás a gostar do que vês?“, questionou a concorrente. De uma forma irónica, Zé voltou a responder: “Não… Nunca gostei, ia gostar agora? Porque não acreditas?“. “Está bem, eu acredito. É aceitável“, rematou Márcia.

