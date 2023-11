Santos Silva admite que a Lei do Mar possa ser melhorada a favor das ilhas

O presidente da Assembleia da República referia-se à proposta de alteração da Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo, mais conhecida por Lei do Mar, já aprovada na generalidade no dia 4 de outubro, em Lisboa, e segundo a qual, a gestão do mar em torno dos Açores e da Madeira, é"responsabilidade exclusiva" da República.

"É uma questão muito complexa, mas que nós podemos e devemos resolver, que é saber como é que a República e cada uma das regiões autónomas são parceiras e não concorrentes, e muito menos rivais, na gestão dos espaços marinhos, em torno de cada região autónoma", adiantou Augusto Santos Silva.

"Tenho, efetivamente, essa expectativa, de que tudo é possível e de que há uma tentativa de se encontrar uma solução, para permitir aos Açores e à Madeira uma verdadeira gestão partilhada deste mar", frisou o presidente do parlamento açoriano, lembrando que as duas regiões autónomas"não pretendem tirar nada a ninguém, pretendem, simplesmente, participar".

O deputado do Chega, José Pacheco, recusou participar na reunião, alegando solidariedade com os deputados do seu partido na Assembleia da República, que se queixam de serem discriminados por Santos Silva, durante a condução dos trabalhos parlamentares, em Lisboa.

