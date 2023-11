Santos Silva admite que polémica Lei do Mar 'pode ser melhorada'

O presidente da Assembleia da República referia-se à proposta de alteração da Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo, mais conhecida por Lei do Mar, já aprovada na generalidade no dia 4 de outubro, em Lisboa, e segundo a qual, a gestão do mar em torno dos Açores e da Madeira é"responsabilidade exclusiva" da República.

Sobre esta matéria, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, disse aos jornalistas que mantém a esperança de que, entre a votação na especialidade e a votação final global da Lei do Mar, possam ser introduzidas alterações que satisfaçam as pretensões dos dois arquipélagos.

O deputado do Chega, José Pacheco, recusou participar na reunião, alegando solidariedade com os deputados do seu partido na Assembleia da República, que se queixam de serem discriminados por Santos Silva, durante a condução dos trabalhos parlamentares, em Lisboa.

Já o deputado independente (ex-Chega), não foi convidado para este encontro, pela Mesa da Assembleia, uma vez que não representa nenhum partido político. O presidente da Assembleia da República visitará depois o Campus de Angra do Heroísmo da Universidade dos Açores, a Base Aérea das Lajes e o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, rumando, no dia seguinte, para a ilha das Flores, onde visitará as obras de reconstrução do porto das Lajes, destruído pelo furacão Lorenzo.

