Santos Silva admite que a Lei do Mar possa ser melhorada a favor das ilhas

"A proposta pode ser melhorada.

Os governos e os parlamentos das duas regiões autónomas emitiram pareceres negativos relativamente a este diploma, defendendo que os Açores e a Madeira devem ter uma"gestão partilhada" do seu mar com a República, e não apenas a possibilidade de serem consultadas sobre esta matéria.

Sobre esta matéria, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, disse aos jornalistas que mantém a esperança de que, entre a votação na especialidade e a votação final global da Lei do Mar, possam ser introduzidas alterações que satisfaçam as pretensões dos dois arquipélagos.

Dos oito partidos com assento parlamentar na Assembleia Legislativa dos Açores, apenas cinco (PS, PSD, CDS-PP, PPM e BE) marcaram presença na reunião com Augusto Santos Silva, que decorreu na sala de plenário, na sede do parlamento, na Horta, à porta fechada.

Os deputados do IL e do PAN também não estiveram presentes nesta reunião, mas não justificaram as suas ausências. Augusto Santos Silva visita esta quinta-feira a Escola do Mar dos Açores e o instituto de investigação marinha, Okeanos, na Horta, antes de partir para a ilha Terceira, onde será recebido pelo representante da República, Pedro Catarino.

