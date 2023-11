Lula anuncia que militares vão reforçar segurança de fronteiras, portos e aeroportos

A decisão foi definida num decreto que, em princípio, estará em vigor até maio de 2024, mas “será renovado se necessário”, segundo Lula da Silva. No caso dos aeroportos, o reforço começará nos aeroportos internacionais do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.

“Esses estados têm uma relação logística com as quadrilhas do Rio de Janeiro e de São Paulo”, disse o ministro da Justiça, Flávio Dino, que informou que as Forças Armadas e os órgãos federais destinarão cerca de 3.700 militares para toda a operação.

Os portos, aeroportos e fronteiras são “pontos estratégicos” para o combate ao crime organizado, juntamente com o trabalho de inteligência que visa identificar e desmantelar as “redes financeiras” desses grupos criminosos, de acordo com o governante.

Há uma semana, estes últimos grupos semearam o caos numa parte da cidade, incendiando 35 autocarros de transportes públicos em protesto contra a morte de um dos seus líderes às mãos da polícia.

