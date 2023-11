Salgado reclama para o Supremo Tribunal de Justiça a condenação a oito anos de prisão

O ex-presidente do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado, apresentou uma reclamação para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) admitir o recurso da pena de oito anos de prisão a que foi condenado no processo conexo da Operação Marquês.

A reclamação, a que a Lusa teve acesso, entrou na semana passada e pode ser a última hipótese de admissão do recurso para o ex-banqueiro no STJ, restando apenas depois o Tribunal Constitucional (TC).de prisão por três crimes de abuso de confiança, Ricardo Salgado viu o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) agravar em maio de 2023 a pena para oito anos e recorreu por duas vezes, mas os recursos não foram admitidos.

No entender da defesa de Salgado, o recurso para o STJ só não é possível quando o acórdão do TRL confirma a decisão da primeira instância, sublinhando que tal"não sucedeu neste caso", face ao agravamento da pena única de seis para oito anos de prisão. headtopics.com

Se no primeiro defendeu que"só seria de admitir recurso ordinário para o STJ se tivesse sido aplicada ao arguido pena superior a 8 anos", no segundo o magistrado considerou que o recurso seria uma forma de tentar contornar a decisão.

No último recurso, em setembro, a defesa do ex-banqueiro apelou à revogação da decisão do TRL, visando então a rejeição da realização de uma perícia médica -no âmbito do Caso EDP, atualmente em julgamento - e a não suspensão da pena única de prisão, por força de uma anomalia psíquica decorrente do diagnóstico de Doença de Alzheimer. headtopics.com

Ricardo Salgado reclama para o Supremo Tribunal de Justiça da condenação a oito anos de prisãoEmpresário foi condenado em março de 2022 a uma pena única de seis anos de prisão por três crimes de abuso de confiança. Consulte Mais informação ⮕

Sporting ganha e lidera no andebolFC Porto s&243; joga este domingo e Benfica tamb&233;m venceu na jornada 10. Consulte Mais informação ⮕

Basquetebol. Sporting, FC Porto e Benfica passam os 100 pontosLe&245;es lideram o campeonato ap&243;s cinco jornadas. Consulte Mais informação ⮕

Sínodo. Um longo caminho com alguns temas polémicosRelat&243;rio aprovado ser&225; agora proposto &224; igreja universal para ser aprofundado e avaliado novamente na pr&243;xima assembleia sinodal de outubro de 2024. Consulte Mais informação ⮕

Presidente do PP pede a Sánchez votação de amnistia de independentistas catalãesAlberto N&250;&241;ez Feij&243;o quer que o primeiro-ministro interino espanhol submeta o projeto "&224; decis&227;o de todos os espanh&243;is". Consulte Mais informação ⮕

Avião com 189 passageiros aterra de emergência em FaroProblema t&233;cnico foi detetado no aparelho da Ryanair ap&243;s a descolagem. Consulte Mais informação ⮕