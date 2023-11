Jimmy P: “Os tempos mudaram e há cada vez mais artistas a terem a suas obras debatidas nas escolas”

Jimmy P partilhou, este domingo, uma página de um livro de Português que conta com uma referência a uma música de Syro e Jimmy P. “Quando andava no secundário, rezava para que um dia os meus professores chegassem à sala de aula e dissessem: ‘Hoje vamos estudar letras do Chullage, do Kilú ou do Boss AC’. Nunca aconteceu”, começou por dizer o artista.

“Os tempos mudaram e há cada vez mais artistas a terem a suas obras debatidas nas escolas. Esta é a terceira vez que tenho obras publicadas em manuais escolares: 'Entre as Estrelas', 'Abensonhado' e agora ‘Volta Para Ti’ com o meu irmão Syro, produzida pelo @thechild.intotheoldage”, sublinhou Jimmy P. “Fizemos bonito, meus putos! Viemos para mudar a narrativa”, rematou Jimmy P. https://www.instagram.

'Os civis não têm sítio onde se possam abrigar', alertam os Médicos Sem FronteirasMédicos Sem Fronteiras diz que Gaza está a ser 'arrasada' e bombas não caem apenas nos norte. Milhares de pessoas invadiram armazéns da ONU para levar alimentos e outros artigos essenciais. Siga aqui. Consulte Mais informação ⮕

Assobios de volta à Luz. Benfica tropeça em casaRecorde os melhores momentos da partida em rr.pt e veja os golos. Consulte Mais informação ⮕

Tamagnini Nené, o Homem dos Calções BrancosSó os reis, talvez nem eles, têm os calções num museu. Consulte Mais informação ⮕

Dragão vence em Vizela. Vitória 1000 para Pinto da CostaRecorde os melhores momentos da partida em rr.pt e veja os golos do FC Porto. Consulte Mais informação ⮕

Canções para todos os santosOs mais clássicos e os menos óbvios. Os mais festivos e os que são sobretudo românticos. Há santos para todos os gostos e esta semana sugerimos uma banda sonora alternativa para o feriado que aí vem. Consulte Mais informação ⮕

Portugal está a 'participar no grande esforço da diplomacia' no conflito israelo-palestiniano, diz ministra da DefesaHelena Carreiras sublinha a necessidade de respeitar os civis e de Israel fazer uma distinção entre os civis palestinianos e os terroristas do Hamas — uma apelo feito horas antes também pelos EUA. Consulte Mais informação ⮕