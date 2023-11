Ricardo Salgado reclama para o Supremo Tribunal de Justiça da condenação a oito anos de prisão

Cultura“Não tem parte da boca nem do nariz”, diz pai de bebé morta na barriga da mãeNorte continua em alerta, com risco de cheias."Fomos tratados pior que cães": Mãe espera quatro dias para que hospital retire bebé morta na barrigaAs propostas do Governo para reorganizar o SNS e melhorar as condições de trabalho dos médicos

Ministério da Saúde refere a consagração do horário de 35 horas efetivas e a redução progressiva de 18 para 12 horas de trabalho no serviço de urgência.Tinha 43 anos e era portadora de uma doença rara, a Neurofibromatose 2.Entre as 20h00 de ontem e as 07h00, foram registadas 15 ocorrências relacionadas com o mau tempo só no concelho do Porto.

Luís e Tânia, pais de Eva, pedem explicações ao hospital Beatriz Ângelo. Avós estão a preparar funeral.

Supremo Tribunal norte-americano reverte decisão que garantia direito ao abortoO Supremo revogou o acórdão 'Roe v Wade', ao fim de quase cinquenta anos depois do caso que consagrou o direito ao aborto nos Estados Unidos. Consulte Mais informação ⮕

Salgado reclama para o STJ da condenação a oito anosCondenado em março de 2022 a uma pena única de seis anos de prisão por três crimes de abuso de confiança, Ricardo Salgado viu o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) agravar em maio de 2023 a pena para oito anos. Consulte Mais informação ⮕

Golfistas Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falham o `cut` em DohaOs golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falharam hoje o ‘cut’ do Commercial Bank Qatar Masters, prova do DP World Tour disputada em Doha, ao terminarem na 114.º posição ao fim das primeiras duas voltas. Consulte Mais informação ⮕

Ricardo Tavares: “Porto podia ter ido para o intervalo a vencer por 3-0”Taremi e Eust&225;quio marcaram os golos da vit&243;ria do FC Porto em Vizela por 2-0 Consulte Mais informação ⮕

Tribunal Interamericano de Direitos Humanos vê 'com preocupação' situação dos YanomamisO Tribunal Interamericano de Direitos Humanos (IDH) disse hoje que vê 'com preocupação' a situação humanitária da comunidade Yanomami no Brasil, vítima do 'avanço violento' dos mineiros, incluindo agressões sexuais e aliciamento com álcool e drogas. Consulte Mais informação ⮕