Saúde mental dos médicos. “Tem de se quebrar o estigma e o preconceito”

“O burnout tem sido estudado em muitas profissões, mas os grupos da área da saúde têm sido especialmente aprofundados. Isto tem a ver com o grau de exigência. Essa exigência não só se foca naquilo que é exigido por quem está de fora, mas também pelo próprio.

O estudo, que inquiriu mais de 9 mil médicos, revela que as principais causas da exaustão são “a perceção de baixos recursos e de elevadas exigências associadas, designadamente, aos horários de trabalho e à relação com os doentes”. O bem-estar dos clínicos é fundamental “para o funcionamento do sistema de saúde em geral”, completa o documento.

“A pandemia agravou os problemas de saúde mental dos médicos, mas também os despertou para os níveis de exaustão. Parece-me que depois da pandemia, e nesta altura em que estamos em negociações, há muitos mais médicos com consciência de que, por muito esforço que façam, há um limite a partir do qual as coisas começam a não correr bem a nível pessoal e profissional.

A linha foi criada no âmbito de uma parceria entre os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a Fundação Calouste Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses e, de acordo com um comunicado partilhado no início do mês pelo SPMS, a linha atendeu, em dois anos e meio, mais de 173 mil chamadas, sendo que, dessas, mais de 10.800 eram de profissionais de saúde.

