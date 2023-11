Chega acusa Governo de 'provocação baixa' ao PR ao escolher Galamba para encerrar debate do OE

Estas posições foram transmitidas por André Ventura esta quarta-feira no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de uma audiência que requereu ao chefe de Estado, que durou cerca de 45 minutos e durante a qual esteve acompanhado pelos vice-presidentes do partido Marta Trindade e Pedro Frazão.

Além das questões relacionadas com João Galamba e com Manuel Pizarro, o presidente do Chega disse também que o seu partido vai chamar com caráter de urgência ao parlamento o ministro da Economia, António Costa Silva, exigindo saber que negócio foi feito com a venda da Efacec, “quando o Estado ainda vai colocar mais 160 milhões de euros”.

Perante os jornalistas, André Ventura considerou que o Governo, na terça-feira, na sessão de encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024, “fez uma provocação inadmissível ao Presidente da República e ao parlamento português, escolhendo para o discurso final o ministro João Galamba”.“É uma provocação desnecessária, evidente e direta.

Mais tarde, já na fase de perguntas por parte dos jornalistas, André Ventura transmitiu que Marcelo Rebelo de Sousa não entendeu como uma provocação contra si essa opção do executivo socialista de pôr João Galamba a discursar na sessão de encerramento do debate orçamental.

:

EXPRESSO: Inimigo Público: Marcelo Rebelo de Sousa vai disfarçar-se de João Galamba no HalloweenSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Galamba cita Marcelo para deixar elogios ao OrçamentoJoão Galamba, ministro das Infraestruturas, fechou o debate no Parlamento, antes da votação da proposta de OE2024 na generalidade, começando por relembrar que 'os tempos mais recentes têm sido marcados por contextos particularmente exigentes', nomeadamente 'episódios geopolíticos de tensão entre Estados e conflito armados constituem uma ameaça à...

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: OE2024: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta 'segue a única estratégia possível'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta de OE2024 “segue a única estratégia possível”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Galamba fechou debate do OE e citou MarceloO ministro que esteve com um pé fora do Governo foi o escolhido por António Costa para encerrar o debate. Galamba ignorou a TAP e procurou responder às criticas gerais da oposição.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Galamba vinga-se de Marcelo com a bênção de CostaJoão Galamba citou o Presidente da República no debate do OE2024. Malabarismo político ou jogada de mestre?

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »