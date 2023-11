Estado sai da Efacec, Mutares entra numa empresa 'sem espinhas'. A que preço?

“Não digo que o Estado vá recuperar o dinheiro que pôs, mas está aqui para estes casos”, salientou António Costa Silva, numa conferência de imprensa onde atirou: “Os mercados por si só são cegos, se fosse pela lógica estritamente financeira era deixar que uma empresa com valor para país desaparecesse”. E face a uns mercados cegos, a opção foi o Estado intervir.

ECO_PT: Estado já vendeu Efacec à Mutares e injetou mais 75 milhõesAntes da operação harmónio, feita esta terça-feira, a Efacec emitiu, a 26 de outubro, 350 obrigações convertíveis que o Banco de Fomento já subscreveu na totalidade. Em causa estão 35 milhões.

DINHEIRO_VIVO: Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao EstadoA conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar uma posição de destaque no mercado e retomar o crescimento, de acordo com o fundo de investimento.

RTPNOTICIAS: Concluída venda da EFACEC ao fundo alemão MutaresO Governo diz que é 'um dia feliz para a economia portuguesa'. A Mutares entra com 15 milhões de euros em capital e 60 milhões em garantias.

PUBLICO: Efacec: Mutares mete 15 milhões na compra, mas entrega 66% de venda futura a PortugalFundo alemão garante aquisição com injecção de capital muito abaixo do valor dos activos, acrescido de 60 milhões em garantias. Governo português realça importância económica desta viabilização.

ITWITTING: Estado injeta mais 160 milhões de euros na conclusão de venda da EfacecA Mutuares tem o compromisso de manter o centro operacional e de decisões da Efacec em Portugal. &etilde;

SOLONLINE: Venda da Efacec concluida com injeção do Estado de mais 160 milhões de eurosNascer do SOL

