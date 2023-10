Reformados marcham em Lisboa para exigir aumento mínimo de 70 euros nas pensões

Algumas dezenas de reformados e pensionistas estão hoje manifestar-se em Lisboa contra o aumento do custo de vida, exigindo uma subida mínima de 70 euros para todas as pensões

Os reformados, que vão marchar entre a praça do Saldanha e o Campo Pequeno, pedem um aumento de 7,5% para todas as pensões, num mínimo de 70 euros, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2024, no sentido de repor o poder de compra e a valorização das reformas e pensões.

O protesto de hoje, realizado em Lisboa e no Porto, é organizado pela Murpi – Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, uma iniciativa que encerra as comemorações do Dia do Idoso. No caderno reivindicativo para o próximo ano, além do aumento de 70 euros das pensões, a Murpi reclama habitação digna, uma rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, um Serviço Nacional de Saúde (SNS) público e gratuito, mais mobilidade, fruição cultural e desportiva e defesa e fortalecimento do movimento associativo. headtopics.com

Carrilho perde novo recurso contra Bárbara Guimarães. Prisão ou pagamento de 30 mil euros de indemnização está cada vez mais perto Colombo português? “O problema de José Rodrigues dos Santos e de outros jornalistas é fazerem afirmações sobre um campo científico que não dominam”“Os grandes líderes foram sempre magnânimos”Catarina Gouveia usa vestido de noiva nos Globos de OuroOs lugares desta História, com Isabel Stilwell: Elvas, capital do Império onde o sol nunca se põeAzores Eco Rallye integrará o campeonato internacional da modalidadeA guerra de Georgina...

Reformados marcham em Lisboa para exigir aumento mínimo de 70 euros nas pensõesAlgumas dezenas de reformados e pensionistas estão hoje manifestar-se em Lisboa contra o aumento do custo de vida, exigindo uma subida mínima de 70 euros para todas as pensões. Consulte Mais informação ⮕

Marcelo alerta que fragmentação à direita pode estender-se a todo o sistemaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

A importância do work-life balance na saúde mentalVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Montenegro quer pacto na saúde para acabar com “hipocrisia assente em pés de barro”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

O legado de AristidesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Amnistia Internacional apoia declarações de Guterres e afirma que “disse a verdade”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕