Pizarro disponível para “acordo equilibrado” com os médicos

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Pizarro fala em 'reunião positiva' com os médicos e garante empenho do GovernoO ministro da Saúde já reagiu às negociações desta quinta-feira entre o executivo e os médicos, garantindo que o Governo tem vindo a negociar com os sindicatos 'com grande seriedade e com grande rigor'. Consulte Mais informação ⮕

SIM não acredita num acordo entre médicos e GovernoM&233;dicos exigem a reposi&231;&227;o do hor&225;rio semanal de 35 horas e aumentos salariais de 30%. Consulte Mais informação ⮕

Médicos e Governo à procura de um acordo que reponha a normalidade no SNSVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Médicos e Governo à procura de um acordo que reponha a normalidade no SNSEm causa está a recusa de cerca de dois mil médicos em efetuarem trabalho extraordinário para além das 150 horas anuais. Consulte Mais informação ⮕

Noémia Costa sobre período no Brasil: “Nas primeiras três semanas, queria vir-me embora”Noémia Costa sublinhou que não foi “criada no medo” e, por isso, foi difícil a adaptação. Consulte Mais informação ⮕

Manuel Pizarro recebeu mais perguntas dos deputados do que oito ministros juntosEm apenas um ano como ministro da Saúde, Manuel Pizarro recebeu 340 perguntas escritas dos deputados, por muito o governante mais solicitado pelos partidos. Respondeu a 324. Consulte Mais informação ⮕