Reformados marcham em Lisboa para exigir aumento mínimo de 70 euros nas pensões

Os reformados, que vão marchar entre a praça do Saldanha e o Campo Pequeno, pedem um aumento de 7,5% para todas as pensões, num mínimo de 70 euros, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2024, no sentido de repor o poder de compra e a valorização das reformas e pensões.

O protesto de hoje, realizado em Lisboa e no Porto, é organizado pela Murpi - Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, uma iniciativa que encerra as comemorações do Dia do Idoso. No caderno reivindicativo para o próximo ano, além do aumento de 70 euros das pensões, a Murpi reclama habitação digna, uma rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade, um Serviço Nacional de Saúde (SNS) público e gratuito, mais mobilidade, fruição cultural e desportiva e defesa e fortalecimento do movimento associativo.

