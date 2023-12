Presidente francês expressa condolências após ataque em Paris

O Presidente francês, Emmanuel Macron, expressou esta madrugada condolências à família do alemão que morreu no sábado num ataque com faca em Paris. "Envio as minhas condolências à família e amigos do cidadão alemão que morreu esta noite no ataque terrorista em Paris e os meus pensamentos estão com aqueles que estão atualmente feridos e a ser tratados", escreveu Macron na rede social X (antigo Twitter).

O ataque, perpetrado no sábado à noite, em Paris, por um cidadão francês nascido em 1997, que esfaqueou mortalmente um jovem turista alemão e feriu mais duas pessoas a golpes de martelo, vai ser tratado como um ato de terrorismo, tendo a Procuradoria Nacional Antiterrorista já indicado que assumirá a investigação. E o Ministério Público francês abriu um inquérito por homicídio e tentativa de homicídio





