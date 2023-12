Marcas próprias ganham peso nas compras das famílias em Portugal

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.Dos sete retalhistas contactados pelo ECO apenas a Mercadona divulgou alguns nomes dos seus fornecedores de marca própria."O secretismo é comercial", afirma o diretor-geral da APED.

Com a escalada da inflação, as marcas próprias têm vindo a ganhar peso nas compras das famílias, representando mais de 40% da quota de mercado. Portugal é já o quarto país europeu que mais consome estes produtos, que chegam a representar até 80% da oferta dos principais supermercados a operarem no mercado nacional. Contudo, o “secretismo” em volta dos fornecedores destes artigos é grande: dos sete retalhistas contactados pelo ECO, apenas a Mercadona divulga os nomes dos fornecedore





