Polícia espanhola detém mulher acusada de partir cinco costelas da filha recém-nascida

Uma mãe de 27 anos foi detida na cidade espanhola de Alicante após ser acusada de maus-tratos à filha de dois meses, que deu entrada no hospital com cinco costelas partidas, segundo o canal de televisão espanholA detenção da mulher aconteceu após os médicos do hospital Doutor Balmis, em Alicante, terem concluído que as lesões que a bebé apresentava não tinham origem acidental, e terem descoberto outros ferimentos mais antigos no corpo...

Zac e Brittney Wolfe adotaram a primeira criança em julho e este mês nasceram os trigémeos da família. Ex-presidente do Brasil foi condenado agora por ter usado indevidamente as comemorações do Bicentenário da Independência do país."A pessoa estava extremamente decidida a agir", avançou o porta-voz das autoridades francesas.

Jovem, de origem indiana, foi raptada por volta das 7h50 da manhã (5h50 em Lisboa) quando saía da sua casa para o ginásio. "Tirei fotos e enviei aos meus amigos. Isso é mau?": Rapaz de 13 anos mata mãe à facada e reporta crimeBrasil investiga morte de chefe indígena que denunciou desflorestação

denunciado à ONU a desflorestação e invasão de terras, informou a polícia na terça-feira. Tymbektodem Arara falou ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a luta do povo Arara contra mais de duas mil invasões de terras protegidas de Cachoeira Seca.

REVISTASABADO: Saiba quantos médicos não vão fazer mais horas extra (e em que hospitais)Já cumpriram as 150 horas extraordinárias este ano e assinaram um documento onde informam que não vão fazer mais horas extraordinárias. São centenas de médicos e cirurgiões por todo o país. Veja o mapa interativo.

PUBLICO: Revisão salarial “é o calcanhar de Aquiles” na negociação entre médicos e ministérioDepois de uma maratona negocial de mais de nove horas, registaram-se aproximações. Mas a revisão salarial será a maior dificuldade para Ministério da Saúde e sindicatos conseguirem chegar a acordo.

VISAO_PT: Sindicatos dos médicos e Ministério da Saúde procuram acordo em nova ronda negocialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

SICNOTICIAS: Sindicatos dos médicos e Ministério procuram acordo em nova ronda negocialSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

CMJORNAL: Médicos não abdicam dos 30% de aumentoEsta terça-feira, pelas 14h30, em Lisboa, ministro da Saúde e sindicatos voltam a discutir atualização da grelha salarial.

RENASCENCA: Sindicatos dos médicos e Governo reúnem-se esta terça-feiraA Federa&231;&227;o Nacional dos M&233;dicos criticou o ministro da Sa&250;de por "n&227;o ter sido capaz de um acordo digno e sem artimanhas escondidas nas cl&225;usulas, com a justa atualiza&231;&227;o da grelha salarial para todos os m&233;dicos" do SNS.

