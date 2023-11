Portugal vai sentir efeitos, mas não será afetado diretamente pela depressão Ciáran

Na quinta-feira, haverá também"um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela, destaca ainda o IPMA.

No região da Madeira, o efeito da depressão Ciarán irá fazer-se sentir através do aumento da agitação marítima, que será de noroeste com quatro a cinco metros de altura significativa a partir desse período.

França, Inglaterra e outros países da Europa ocidental poderão enfrentar alguns dos ventos mais fortes registados em décadas à medida que a tempestade Ciarán avança em direção à costa, já tinhm alertado hoje meteorologistas.

No Reino Unido, serviço de meteorologia britânico emitiu alertas de mau tempo para ventos com rajadas de cerca de 130km/h ou mais nas áreas costeiras entre a noite de quarta-feira e quinta-feira. As Ilhas do Canal e o leste da Inglaterra sofrerão o maior impacto do vento e da chuva, mas grande parte do sul e sudeste será também atingida por ventos e chuvas mais fortes do que o normal.

A última vez que se registaram ventos fortes deste nível no Reino Unido foi durante a tempestade Eunice, em fevereiro de 2022, mas a meteorologista avisa que a tempestade Ciarán poderá causar ainda mais danos.França e Reino Unido estão entre os países que estão em alerta devido à tempestade Ciaran. Os efeitos vão sentir-se entre a noite desta quarta-feira e o dia de quinta-feira.

