Estrangeiros entre os primeiros a sair da Faixa de Gaza, enquanto Israel avança a norte

disse, por seu lado, à Al-Jazeera, Ismail Al-Fajm, cujo sobrinho de sete anos era um dos feridos autorizados a sair. O seu corpo está coberto de estilhaços da explosão que matou o pai e outros membros da sua família. Segundo a Organização Mundial de Saúde, milhares de palestinianos precisam de cuidados médicos urgentes, quer devido aos ferimentos no contexto da guerra, quer por doenças crónicas.

Este grupo incluía japoneses, austríacos ou jordanos, mas também membros de organizações não-governamentais ou da Cruz Vermelha. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, cuja demissão é pedida por Israel, disse através de um porta-voz estar"chocado com a escalada da violência", reiterando que"todas as partes devem respeitar o direito humanitário, incluindo os princípios da diferenciação, proporcionalidade e precaução".

No primeiro caso, Israel explicou que os seus caças tinham atingido um"vasto" complexo de túneis, matando"muitos terroristas do Hamas", incluindo o líder do batalhão local, Ibrahim Biari. O grupo terrorista negou que este estivesse no local, alegando contudo que o bombardeamento tinha matado sete dos 240 reféns que foram levados para Gaza.

O Hamas constrói deliberadamente a sua infraestrutura terrorista sob, ao redor e dentro de edifícios civis, colocando intencionalmente em perigo os civis de Gaza",

