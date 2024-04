Pinto da Costa explica por que motivo não vai visitar Fernando Madureira à prisão

📆 02/04/2024 15:18:00

📰 cmjornal ⏱ Reading Time:

7 sec. here

8 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 27%

Publisher: 51%

Desporto Notícia

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, explicou o motivo pelo qual não vai visitar Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, à prisão. Madureira foi detido no âmbito de uma investigação por tráfico de droga. Pinto da Costa afirmou que não vai visitá-lo porque não quer dar a ideia de que está a apoiar ou a compactuar com a situação.

Pinto Da Costa, FC Porto, Fernando Madureira, Super Dragões, Prisão, Tráfico De Droga