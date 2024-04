Depósitos bancários em Portugal aumentam pelo segundo mês consecutivo

As famílias portuguesas depositaram nos bancos mais de 181 mil milhões de euros só em fevereiro. Os depósitos aumentaram 900 milhões de euros face ao mês anterior, naquele que é o segundo mês consecutivo de crescimento, e que contrasta com a queda dos certificados de aforro. Este é o segundo mês consecutivo de aumentos, apesar de as taxas de juro dos novos depósitos terem vindo a diminuir. Em janeiro, a taxa oferecida pelos bancos fixou-se nos 2,9%, menos 0,18% do que em dezembro.

A taxa de juro de fevereiro só vai ser conhecida no final desta semana

