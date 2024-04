Pinto da Costa explica por que motivo não vai visitar Fernando Madureira à prisão. Homem acusado de agressões graves a enteada de 5 meses. Bebé está hospitalizada. Netanyahu admite que exército israelita matou 'sem querer' trabalhadores humanitários. Após queixa, Paula Nabais anuncia um acordo com o dentista João Espírito Santo. Morreu uma das crianças baleadas no tiroteio numa escola básica na Finlândia.

Resgate impressionante: Homem cai de penhasco e fica agarrado a rochedo até à chegada de um helicóptero. CMVM suspende negociação das ações da SAD do FC Porto, estavam a um quilómetro de distância, em linha reta, e a dois quilómetros a pé do sítio onde Émile foi visto pela última vez, a aldeia de Haut-Vernet, em França, a passar férias com os avós. Para já, todas as hipóteses estão em aberto. 'Às vezes temos surpresas sobre a distância percorrida por idosos doentes ou crianças.

Pinto da Costa explica por que motivo não vai visitar Fernando Madureira à prisãoPresidente do FC Porto voltou a abordar os acontecimentos da Assembleia Geral de 13 de novembro.

Futebol: a sociedade falhada entre Fernando Madureira e César do PaçoO empresário açoriano radicado nos EUA pagou 127.500 euros para ser presidente da SAD do Canelas. Mas a sociedade nunca se consumou e o dinheiro desapareceu. Os contornos de um negócio estranho.

Alegações finais do caso das agressões envolvendo Fernando Madureira em 29 abrilProcesso está relacionado com alegadas agressões a adeptos do Benfica e policias num jogo de hóquei em patins, em 2018, nas imediações do Estádio do Dragão e do pavilhão do FC Porto.

Fernando Madureira: já há data para as alegações finais do caso das agressõesEm causa estão alegadas agressões a adeptos do Benfica e polícias num jogo de hóquei em patins, em 2018, nas imediações do Estádio do Dragão e do pavilhão do FC Porto.

Alegações finais do caso das agressões envolvendo Fernando Madureira em 29 abrilVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

PSP reconhece 'Macaco' e 'Polaco' nas imagens de videovigilância em julgamento por agressões contra rivais do BenficaFernando Madureira terá atuado de cara tapada.

