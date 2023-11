Médicos Sem Fronteiras acusa Estados costeiros europeus de violência contra refugiados

A organização Médicos Sem Fronteiras acusou esta quarta-feira os Estados costeiros europeus de práticas de violência contra refugiados no Mediterrâneo central, garantindo que isso, em conjunto com a inação do resto da Europa, provocou um recorde de mortes em 2023.





