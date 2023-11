EUA e Rússia saúdam acordo de trégua entre Israel e Hamas

Na Cisjordânia, os colonos já não disparam para o ar. Zakaria quase morreu, a sua aldeia recusa render-seOs EUA e a Rússia saudaram o acordo confirmado esta quarta-feira entre Israel e o movimento islamita Hamas para uma trégua de quatro dias, que prevê a libertação de reféns em Gaza e de prisioneiros palestinianos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse que estava"extraordinariamente satisfeito" com a possível libertação de reféns sequestrados em Israel por militantes do Hamas em 7 de outubro, no âmbito de um acordo aprovado pelo governo israelita. "Estou extraordinariamente satisfeito que muitas destas almas corajosas (...) se reúnam com as suas famílias assim que este acordo for totalmente implementado", disse Biden num comunicado divulgado pela Casa Branca, a presidência dos Estados Unidos da Améric





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

EUA apelam a Israel para “distinguir” entre Hamas e civis palestinianosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel para “distinguir” entre Hamas e civis palestinianosMédicos Sem Fronteiras diz que Gaza está a ser 'arrasada' e bombas não caem apenas nos norte. Milhares de pessoas invadiram armazéns da ONU para levar alimentos. Papa pede cessar-fogo. Siga aqui.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel a distinção entre Hamas e civisOs Estados Unidos defenderamque Israel deve “distinguir” nas suas operações militares entre o Hamas e os civis palestinianos, à medida que o exército israelita intensifica os seus bombardeamentos.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel para 'distinguir' entre Hamas e civis palestinianosO conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que Israel deve privilegiar 'operações direcionadas'.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel para “distinguir” entre Hamas e civis palestinianosO conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, acredita que o Hamas está a usar civis como “estudos humanos”. Cabe a Israel “tomar as medidas necessárias” para fazer a distinção.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

EUA apelam a Israel para 'distinguir' entre Hamas e civis palestinianosJake Sullivan tamb&233;m disse que Israel deve privilegiar "opera&231;&245;es direcionadas".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »