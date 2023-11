Médicos Sem Fronteiras apontam para mais de 20 mil feridos em Gaza

“Mais de 20 mil feridos permanecem em Gaza, com acesso limitado aos cuidados de saúde devido ao cerco e aos bombardeamentos constantes ”, declarou a organização humanitária, em comunicado divulgado na quarta-feira.

De acordo com um funcionário egípcio, citado pela agência de notícias France-Presse, 76 palestinianos feridos e 335 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade saíram de Gaza na quarta-feira, durante a primeira operação de retirada desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, a 07 de outubro.

Mais de 70 funcionários da UNRWA foram mortos em Gaza desde de 07 de outubro, indicou Lazzarini, durante a primeira visita a Gaza desde o início da guerra. De acordo com o organismo do Ministério da Defesa israelita que supervisiona as atividades civis nos Territórios Palestinianos (COGAT), 61 camiões de ajuda humanitária entraram em Gaza na quarta-feira.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

As autoridades israelitas disseram que 1.400 pessoas morreram em Israel desde o início da guerra, a maioria civis e grande parte no dia do primeiro ataque do Hamas, além de 240 reféns ainda nas mãos do grupo islamita em território palestiniano.

