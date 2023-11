Líder do FC Porto concede entrevista em exclusivo à SIC e à SIC Notícias

Num dos períodos mais conturbados da história do FC Porto e em vésperas de ir novamente a eleições, o líder azul e branco concedeu uma entrevista em exclusivo à SIC e à SIC Notícias.desde que assumiu a liderança dos azuis e brancos. Numa altura em que há uma cisão entre os adeptos e o clube, as eleições estão agendadas para o próximo ano.

O histórico dirigente portista concedeu uma entrevista em exclusivo à SIC e à SIC Notícias, e começou por abordar os acontecimentos na Assembleia Geral, que originaram uma grande polémica no seio do clube. “Foi um momento muito desagradável, muito mau mesmo. Ver sócios contra sócios. Tenho que lamentar tudo o que aconteceu e já tomámos todas as providências para que não se volte a repetir na próxima Assembleia Geral. Estão a decorrer dois inquéritos, um nosso e outro do Ministério Público, para se apurar os responsáveis daquilo que se passou. Agora resta aguardar calmamente





