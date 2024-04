Japão emite alerta de tsunami após sismo perto de Taiwan

O Japão emitiu esta terça-feira um alerta de tsunami para a região de Okinawa, no sul do país, devido a um sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter registado perto de Taiwan. A agência meteorológica do Japão emitiu o alerta de tsunami para as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama, de acordo com a televisão pública japonesa NHK.

Mais de 8.000 pessoas continuam deslocadas desde o sismo no Japão há três mesesNo norte da península, 7.860 habitações e empresas mantêm-se sem água corrente desde o terramoto que matou 244 pessoas.

Japão retoma financiamento da agência da ONU para refugiados palestinianosO Japão anunciou hoje que vai retomar o financiamento da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente (UNRWA), suspenso em janeiro por alegados vínculos ao movimento islamita palestiniano Hamas.

Japão retoma financiamento da agência da ONU para refugiados palestinianosA decisão surge após a reunião entre a ministra dos Negócios Estrangeiros japonesa e o comissário-geral da UNRWA. O Japão sublinhou o 'papel essencial' da agência na prestação de serviços.

Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao mar do JapãoA Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao mar do Japão, adiantou hoje a agência de notícias Yonhap, citando fontes militares sul-coreanas.

