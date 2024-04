Jovens atacam passageiros com armas na estação de Sete Rios

Sete jovens espalharam o pânico na estação de Sete Rios, em Lisboa, quando atacaram passageiros com foices agrícolas, facas e punhais militares. O grupo acabou travado por elementos da PSP já no exterior, depois de roubar dois telemóveis a outros dois jovens. Ainda estavam na posse das armas e dos aparelhos roubados. Seis dos suspeitos, entre os 17 e os 19 anos, foram detidos, mas libertados pelo tribunal com apresentações periódicas.

O mais novo, de 16 anos, foi entregue aos pais e sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Joven

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Foices agrícolas usadas para roubar telemóveis em LisboaSeis jovens foram detidos após roubo a dois estudantes na estação de Sete Rios, em Lisboa.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Consumo de droga em Lisboa aumenta entre migrantes e jovensVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Consumo de droga em Lisboa aumenta entre migrantes e jovensRegisto é mais significativo o no 'consumo fumado', mas 'continua a existir muito consumo endovenoso'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Consumo de droga em Lisboa aumenta entre migrantes e jovensOrganiza&231;&245;es alertam que popula&231;&245;es migrantes afetadas "t&234;m aumentado de dia para dia".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Consumo de droga em Lisboa aumenta entre migrantes e jovensOrganizações alertam para aumento do consumo de droga em Lisboa, sobretudo entre as populações migrantes jovens oriundas da Ásia Meridional que procuram substâncias equivalentes ao ópio.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Sete cornos de rinoceronte apreendidos no aeroporto de LisboaOs cornos apreendidos pelas autoridades aduaneiras no Aeroporto Humberto Delgado eram transportados numa embalagem de papelão com destino a Paris e têm um peso de 7,044 quilos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »