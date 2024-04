Alerta de tsunami emitido no Japão devido a sismo perto de Taiwan

O Japão emitiu hoje um alerta de tsunami para a região de Okinawa, no sul do país, devido a um sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter perto de Taiwan. A agência meteorológica do Japão emitiu o alerta de tsunami para as ilhas de Okinawa, Miyakojima e Yaeyama, de acordo com a televisão pública japonesa NHK.

A agência apelou aos habitantes que vivem junto à costa para procurarem refúgio em locais mais elevados 'o mais depressa possível', devido à possibilidade de formação de ondas com até três metros de altura por volta das 10h00 (02h00 em Lisboa). O sismo, que ocorreu por volta das 09h00 (01h00 em Lisboa) também foi sentido em Taipé, noticiou a imprensa da ilha. Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum temp

