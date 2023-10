Homem de 64 anos desaparecido em Famalicão

Alerta de bomba na estação de Metro da Trindade no PortoPrimeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de GazaRadar que é armadilha em Benavente dá duas multas num segundoColisão entre carro e camião faz um morto e um ferido em FátimaMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoSegundo familiares, o desaparecimento foi comunicado à GNR naquele dia e ainda...

O homem, com várias debilidades de saúde, incluindo do foro psicológico, estava na casa de uma família de acolhimento que lhe presta cuidados, em Requião, Vila Nova de Famalicão, quando terá escapado por uma janela, na manhã de dia 17 de outubro. Não levou dinheiro nem telemóvel.

Os familiares já procuraram pelas redondezas da habitação, mas não encontraram qualquer sinal de Adelino Lopes."Só queremos que seja feita alguma coisa para o encontrar", disse ao CM Gracinda Lopes, irmã. headtopics.com

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina.Receitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita)

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

cmjornal »

Detido homem que tentou matar homem na MaiaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Detido homem que tentou matar homem na MaiaHomem abordou a vítima de forma 'intempestiva', mostrando-se 'desagradado com o facto de aquele se ter queixado à esposa do comportamento inadequado do filho do casal'. &etilde; Consulte Mais informação ⮕

Carlos Lopes recebe troféu Fundação do DesportoO antigo atleta Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação Do Desporto' na IV Gala de Prémios Empresariais, na qual também FC Porto, Sporting e Benfica foram galardoados pelo ecletismo desportivo. Consulte Mais informação ⮕

Famalicão perde nos penáltis e está fora da Youth LeagueSub-19 minhotos perderam com o Midtjylland nas eliminat&243;rias. Na fase de grupos, continuam FC Porto, Braga e Benfica. Consulte Mais informação ⮕

Sabe qual foi o primeiro trabalho de Joana Vasconcelos? Uma pista: Foi sobre rodasJoana Vasconcelos esteve à conversa com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques. Consulte Mais informação ⮕

Detido homem que tentou matar outro a tiro na MaiaVítima correu perigo de vida. Consulte Mais informação ⮕