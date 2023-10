Abatimento de terras em Gaia limita circulação de comboios na Linha do Norte

Alerta de bomba na estação de Metro da Trindade no PortoPrimeira equipa de médicos estrangeiros entra na Faixa de GazaRadar que é armadilha em Benavente dá duas multas num segundoColisão entre carro e camião faz um morto e um ferido em FátimaMinistério da Saúde garante que "não fechou a porta" a nenhuma proposta e marcou reunião para domingoA circulação de comboios na Linha do Norte está a sofrer...

Numa publicação na sua página do Facebook, a Comboios de Portugal explica que aquela Linha está condicionada.Proteção Civil alerta para risco de inundações e cheias no fim de semana A Proteção Civil alertou esta sexta-feira para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, já a partir desta tarde, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

O o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta sexta-feira um alerta laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga e devido à previsão de agitação marítima forte. headtopics.com

O aviso para estes distritos vai estar em vigor até às 12:00 de sábado por se preverem ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros.Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Faro e Beja até às 18:00 de sábado, Setúbal até às 00:00 de domingo e Lisboa até às 06:00 de domingo.

O IPMA emitiu também aviso laranja, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga, a vigorar entre as 09:00 de sábado e as 00:00 de domingo. headtopics.com

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe"situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPais da bebé morta revoltados com alegações de que só foram convocados para realizar o parto quinta-feira.

Abatimento de terras em Gaia limita circulação de comboios na Linha do NorteUm abatimento de terras na zona de Francelos, devido ao mau tempo,​​​​​​ está a provocar 'limitações à circulação de comboios e possíveis supressões'. Consulte Mais informação ⮕

