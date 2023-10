Miss Portugal e a perseguição às pessoas “trans”

Esta notícia — que, contada assim, teria pouco ou nenhum potencial polémico — abriu uma enorme discussão quando, ao mesmo tempo, se informou que a vencedora era também uma mulher “trans”.

Posso dizer-vos que foi duro ler a quantidade de comentários repletos de ódio, preconceito e ignorância sobre este tema e estas pessoas em várias páginas das redes sociais. E hoje, aqui, a discussão nem será sobre esta vitória especificamente, nem mesmo sobre a pertinência de ainda existir um concurso que avalia e premeia mulheres a partir de padrões de beleza que continuam a oprimir-nos e a pressionar-nos para a busca de uma suposta perfeição.

E bem sei que falta informação e que nem sempre é fácil compreendermos realidades que não nos atravessam. Mas eduquemo-nos, procuremos ler e ouvir pessoas “trans”. Perante o desconhecimento sobre uma pessoa ou realidade, façamos aquilo que sugeri no início deste artigo: abrir a mente e ativar a curiosidade. É este o início do caminho para um mundo mais empático e inclusivo. headtopics.com

Polémica com Miss Portugal: Elma Aveiro apoia Miguel Sousa TavaresElma Aveiro concorda com as palavras de Miguel Sousa Tavares sobre a vitória de Marina Manchete, a primeira mulher transgénero eleita Miss Portugal. Consulte Mais informação ⮕

A vulnerabilidade fez bem a Loraine JamesA artista britânica tem em Gentle Confrontation um álbum em que derruba barreiras e expõe fragilidades de modo algo menos críptico. Nos próximos dias passa pelo festival Semibreve e pela ZDB. Consulte Mais informação ⮕

D. Américo Aguiar promete 'portar-se bem', até porque o Papa 'gosta muito de Setúbal'O novo bispo de Set&250;bal aproveitou a cerim&243;nia para recordar que vivemos um per&237;odo de uma esp&233;cie de "Terceira Guerra Mundial aos bocadinhos", citando o Papa Francisco e apontando para os conflitos internacionais que t&234;m marcado a atualidade nos &250;ltimos anos. Consulte Mais informação ⮕

Bem-vindos à Idade Média versão 2.0O mundo que se conta a partir do que se diz. Consulte Mais informação ⮕

'Cartão vermelho a Gyokeres é bem mostrado'Para o ex-árbitro internacional Pedro Henriques, o árbitro grego Anastasios Papapetrou esteve bem na partida e conseguiu 'segurar o jogo' apesar do vermelho mostrado no início. Nota 7 (em 10). Consulte Mais informação ⮕

Nuno Saraiva: “Gyökeres é bem expulso”Avan&231;ado sueco foi expulso nos minutos iniciais do jogo entre o Sporting e o R&225;kow, que terminou empatado a um golo. Consulte Mais informação ⮕