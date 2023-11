Grupo logístico de Singapura troca Maia por sede no Porto

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.

(C&W), que além de ter sido responsável pela seleção e arrendamento do novo espaço, prestou também serviços de design + build (D+B), entregando vários espaços, de forma faseada e à medida das necessidades” do grupo de origem asiática.

O edifício Burgo Torre atinge 100% de ocupação, o que demonstra a boa dinâmica que o mercado de escritórios do Porto atravessa, em especial na procura por espaços de qualidade., numa perspetiva de otimização de espaço, sem comprometer os fluxos de trabalho existentes e com implementação das mais recentes tendências de estratégia de espaços de trabalho”, indica Mário Jacob, líder da consultora no Porto. headtopics.com

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história. Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.Acumulou uma década de prejuízos até falir com estrondo em 2021. Agora nas mãos da Valérius, a empresa de Castelo Branco emprega 200 pessoas e já fatura 6 milhões. Conheça a história da recuperação.

Tenista brasileira Beatriz Haddad Maia vence WTA Elite Trophy em ZhuhaiA tenista brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou hoje o WTA Elite Trophy em Zhuhai, na China, ao bater na final a chinesa Qinwen Zheng, num jogo decidido em apenas dois sets. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto vence em Vizela e fica em igualdade pontual com Benfica e SportingTaremi inaugurou o marcador. Consulte Mais informação ⮕

Villar. “Temos de continuar a trabalhar”O FC Porto venceu o Vizela, por 2-0. Consulte Mais informação ⮕

Vizela 0-2 FC Porto: Marca EustáquioTaremi inaugurou o marcador. Consulte Mais informação ⮕

I Liga em direto. Vizela - FC PortoO Vizela, 15.º classificado, com seis pontos, recebe este domingo, às 20:30 horas, no Estádio do FC Vizela, o FC Porto, em terceiro, com 19, numa partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Manuel Oliveira, da associação do Porto. Consulte Mais informação ⮕

Ouça o relato em direto. Vizela - FC PortoOu&231;a o relato na Renascen&231;a e acompanhe ao minuto em rr.pt. Consulte Mais informação ⮕