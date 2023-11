I Liga em direto. Vizela - FC Porto

O treinador do Vizela anteviu hoje grandes dificuldades perante um FC Porto “pragmático”, na partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas garantiu que equipa vai “entrar para vencer”.

Pablo Villar recordou as partidas com o Sporting e o Benfica e o quão perto a sua equipa esteve de “conseguir coisas positivas”. “Nós vamos, como sempre, com a ideia de ganhar. Já jogámos contra outras equipas grandes, como o Sporting e o Benfica, e cometemos erros, mas estivemos perto de conseguir coisas positivas. Amanhã temos que fazer o nosso jogo e ir com tudo com o objetivo de ganhar. Não há outra opção”, garantiu o treinador, em conferência de imprensa de antevisão da partida com os ‘dragões’.

O técnico da formação minhota referiu ainda que o Vizela está “no bom caminho” e está preparado para defrontar o FC Porto. Já o FC Porto pode alcançar hoje Benfica e Sporting no topo da I Liga de futebol, caso vença em casa do Vizela, em jogo da nona jornada da prova. headtopics.com

Depois de o campeão Benfica ter 'deslizado' no sábado, ao empatar 1-1 na receção ao Casa Pia e falhar assim a liderança isolada da prova, os 'dragões' podem chegar aos mesmos 22 pontos de 'águias' e 'leões' na frente da classificação caso superem a equipa vizelense.

Enquanto os ‘azuis e brancos’ tentam chegar-se aos lugares de topo do campeonato, o Vizela vive um momento menos confortável, pelo que um triunfo deixaria a equipa minhota mais tranquila, fugindo aos lugares de descida.Hamas diz ter lançado operação na retaguarda das forças israelitas em GazaGuerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minutoGuerra no Médio Oriente. headtopics.com

