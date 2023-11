Esgotamento afeta 80% dos funcionários judiciais em Portugal

De acordo com o “Relatório Final do Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Funcionários Judiciais”, 80% dos funcionários apresenta níveis elevados de esgotamento. A forma como está organizado o trabalho adoece os profissionais.





