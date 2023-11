Há um “problema” com o Enyaq iV 80 Coupe vRS: o quão bom é o Enyaq iV 80 já ensaiado, que consegue reunir num só pacote funcionalidade, segurança, espaço, versatilidade, além de se apresentar com uns 204cv que não se sentem ser insuficientes em nenhuma situação. E a diferença de valores, observados no configurador do emblema, é notável: enquanto o segundo é proposto a partir de 53.868€, o automóvel a que nos dedicamos agora comercializa-se desde 72.

474€ — diferença que daria para ter um segundo automóvel. Por outro lado, se o Enyaq iV 80 consegue facilmente misturar-se com os demais, o Coupe, mesmo nas versões menos potentes, dá mais nas vistas. E na versão vRS é difícil não dar conta da sua presença, nem que seja pela paleta de cores que exibe: circulámos com um em Phoenix Orange, a remeter para o laranja fogo do pássaro da mitologia greg





Publico »

