Ator português Nuno Lopes nega acusações de violação

O ator português diz que é “moralmente e eticamente incapaz de cometer” os atos que lhe são acusados e que lhe foi proposto oferecer uma quantia monetária e um pedido de desculpas para terminar com o caso instaurado contra si. Nuno Lopes enviou esclarecimentos à imprensa, esta terça-feira, após se ter tornado pública a acusação de violação por uma guionista norte-americana. O ator português garante que é “moralmente e eticamente incapaz de cometer os atos” do qual o acusam.

A assessoria de Nuno Lopes enviou uma nota às redações redigida pela ator sobre as recentes acusações de violação por parte de A.M. Lukas, uma guionista norte-americana. O ator foi aconselhado pelos seus advogados dos Estados Unidos a “abster-se” de revelar todos e quaisquer detalhes sobre o “processo movido ontem em Nova Iorque, que contém alegações com 17 anos”, e ainda detalha que foi no tempo em que era estudante de representação na “cidade que não dorme”, em 200





