Diretor executivo do Ajax suspenso por suspeita de abuso de informação privilegiada

O diretor executivo do Ajax, Alex Kroes, foi suspenso pelo clube por suspeita de abuso de informação privilegiada, anunciou esta terça-feira num comunicado o emblema quinto classificado do campeonato neerlandês de futebol.

