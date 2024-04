Marcelo Rebelo de Sousa faz discurso no Palácio Nacional da Ajuda

Na antecipação da tomada de posse do novo Governo, Bernardo Ferrão analisa o que dirá Marcelo Rebelo de Sousa no discurso no Palácio Nacional da Ajuda e que avisos poderá deixar ao novo Executivo. O novo Governo toma posse esta terça-feira e o Presidente da República fará o habitual discurso, no Palácio Nacional da Ajuda. Mas o que dirá Marcelo ao novo Executivo?, razão pela qual “não deverá querer contribuir para uma maior divisão” ao fazer muitas imposições.

Sobre a governabilidade e o futuro da legislatura, Bernardo Ferrão acredita que Marcelo, mas tem dúvidas sobre se o Presidente irá colocar a tónica no prolongar ou não da legislatura em caso de chumbo do Orçamento. “Não sei se o Presidente dá como certa a dissolução caso o Orçamento do Estado não seja aprovado, poderá querer continuar em duodécimos exatamente porque a situação é muito frágil”, sublinha. do novo primeiro-ministro e dos seus 17 ministros está marcada para as 18:00 no Palácio da Ajuda, em Lisbo

