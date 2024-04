Silêncio de Montenegro é sinal que está “focado no trabalho e não no espetáculo mediático”SIC Notícias“Não sei se o PSD aprendeu com o impasse na Assembleia da República, porque logo naquele dia foram a correr votar no candidato do Chega”“Não sei se o PSD aprendeu com o impasse na Assembleia da República, porque logo naquele dia foram a correr votar no candidato do Chega”Luís Marques Mendes: “Há uma ilusão em Portugal de que há dinheiro para tudo por causa do excedente; não há”Luís Marques

Mendes: “Há uma ilusão em Portugal de que há dinheiro para tudo por causa do excedente; não há”Inimigo Público: PGR prepara-se para comunicar, no dia da tomada de posse do Governo, que não encontrou crimes e Costa está ilibadoInimigo Público: PGR prepara-se para comunicar, no dia da tomada de posse do Governo, que não encontrou crimes e Costa está ilibadoNão entregue o IRS sem ouvir este episódio: Pedro Andersson revela os segredos para garantir que recebe o maior reembolso possívelNão entregue o IR

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Montenegro focado no PRR sem revelar elenco do novo GovernoPoucas horas depois de ser indigitado primeiro-ministro, Luís Montenegro garantiu em Bruxelas que a execução do PRR será 'ponto de ação fundamental' do seu Governo, cujo elenco não é conhecido.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Amorim diz que Sporting está em silêncio após derrota em Itália e focado no BoavistaO treinador do Sporting reconheceu hoje que a equipa está em silêncio depois da eliminação da Liga Europa frente à Atalanta, mas focada no jogo de domingo, com o Boavista, da 26ª jornada da I Liga de futebol.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Amorim diz que Sporting está em silêncio após derrota em Itália e focado no BoavistaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Montenegro quebra esta terça-feira silêncio quase total que manteve desde a noite eleitoralO novo primeiro-ministro faz o primeiro discurso oficial esta terça e quebra silêncio público quase total que mantém desde as eleições. Até agora, só falou em “estabilidade” e registou “com satisfação” palavras de Pedro Nuno Santos

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Montenegro quebra silêncio quase total desde a noite eleitoral esta terça-feiraDesde a noite eleitoral, Lu&237;s Montenegro apenas falou &224; comunica&231;&227;o social no final das duas audi&234;ncias que teve em Bel&233;m nos dias 20 e 21 de mar&231;o, mas sem responder a perguntas sobre os desafios de governar com uma curta maioria parlamentar.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Luís Montenegro quebra na terça-feira silêncio quase total que manteve desde a noite eleitoralLíder do PSD apenas falou à comunicação social no final das duas audiências que teve em Belém nos dias 20 e 21 de março.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »