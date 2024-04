Criança de 12 anos morre em tiroteio em escola primária na Finlândia. A chuva dos últimos dias pode ter estragado os planos de férias de Páscoa a muita gente, mas foi uma boa notícia para o combate à seca. A chuva que caiu durante a semana da Páscoa trouxe boas notícias para as barragens algarvias. Excetuando a barragem de Odeleite, todas as albufeiras têm já mais água do que na mesma altura do ano passado.

O presidente da Águas do Algarve, António Eusébio, mostrou-se satisfeito com a evolução positiva registada nos últimos dias, em que foram captados mais de 29 mil milhões de litros de água. “Tivemos uns dias generosos no Algarve, foi uma boa nova. Foi um bom encaixe desde o dia 28 até hoje, foram 29 hectómetros de água. No entanto, as ribeiras continuam a correr, o que nos faz ter a expectativa de ter mais alguma entrada nas albufeiras nos próximos dias.” Comparativamente ao ano passado, António Eusébio avança três valore

