Telescópio Espacial James Webb ajuda na busca por exoplanetas

A caça por exoplanetas nos seus primórdios acaba de ganhar um aliado de peso, o Telescópio Espacial James Webb. Aparelho detetou rapidamente os sinais, mas não da forma esperada O poderoso Telescópio James Webb (JWST) vai ajudar os astrónomos a encontrar exoplanetas formados recentemente. Apesar de já ter sido possível captar imagens dos discos protoplanetários, tal ainda só sucedeu algumas poucas vezes.

Agora, investigadores das Universidades do Michigan, do Arizona e Victoria estão a usar os instrumentos infravermelhos do JWST, em conjunto com dados do Hubble e do ALMA (Atacama Large Milimiter Array) para analisar e observar três discos e detetar os exoplanetas. A equipa está a apontar para os discos protoplanetários HL Tau, SAO 206462 e MWC 758, querendo observar melhor as interações entre estes e as formações de gases que estão próximas das suas estrela

