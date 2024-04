Criança de 12 anos morre em tiroteio em escola primária na Finlândia

Israel confirmou que matou sete trabalhadores da organização humanitária World Central Kitchen (WCK), num bombardeamento da viatura em que se deslocavam por Gaza. O primeiro-ministro israelita referiu que o ato "não foi intencional" e que é algo que "acontece em tempo de guerra". "Estamos a investigar e faremos de tudo para garantir que não acontece de novo", diz Benjamin Netanyahu, numa declaração citada pela Reuters.

A WCK tinha dito que teve conhecimento do relato de que funcionários da organização não-governamental foram mortos num ataque das forças armadas de Israel. "É uma tragédia. Os trabalhadores humanitários e os civis não devem nunca ser um alvo. Nunca", refere a World Central Kitchen, na rede social X

