Recomendações para combater a falta de professores em Portugal

Órgão consultivo faz um conjunto de recomendações para contrariar o fenómeno da falta de professores, que é global e preocupante. Só na Europa, o problema atinge 35 sistemas europeus. O Conselho Nacional de Educação (CNE) recomenda um aumento dos salários dos professores e mais autonomia às escolas para selecionar docentes como duas das formas de tornar a profissão mais atrativa e combater a falta de profissionais.

Numa recomendação, publicada esta terça-feira em Diário da República, o órgão consultivo faz um conjunto de recomendações para contrariar o fenómeno da falta de professores, que é global e preocupante: só na Europa, o problema atinge 35 sistemas europeus. Portugal não é exceção e, segundo um estudo de 2021, era preciso contratar mais de 30 mil docentes até 2030 para garantir o normal funcionamento das escolas

