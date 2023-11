Chega acusa Governo de 'provocação baixa' ao PR

Além das questões relacionadas com João Galamba e com Manuel Pizarro, o presidente do Chega disse também que o seu partido vai chamar com caráter de urgência ao parlamento o ministro da Economia, António Costa Silva, exigindo saber que negócio foi feito com a venda na Efacec,"quando o Estado ainda vai colocar mais 160 milhões de euros".

Mais tarde, já na fase de perguntas por parte dos jornalistas, André Ventura transmitiu que Marcelo Rebelo de Sousa não entendeu como uma provocação contra si essa opção do executivo socialista de pôr João Galamba a discursar na sessão de encerramento do debate orçamental.

Neste ponto, André Ventura referiu que o Presidente da República partilha a ideia de que a situação se"está a agravar de forma significativa e que o Governo, pelo menos até agora, não tem qualquer tipo de solução".

De acordo com André Ventura, o Chega e Marcelo Rebelo de Sousa partilham ainda outra preocupação:"Nos últimos tempos, o executivo socialista, para fugir ao controlo parlamentar e presidencial, tem optado por fazer uma espécie de Governo administrativo, governando através de portarias e não de decretos ou propostas de lei".

André Ventura indicou que essa"fuga ao controlo democrático e institucional que a Constituição estabelece"acontece também em outras áreas, mas na"saúde tem sido mais visível".

