André Ventura pede “cartão vermelho” para ministro da Saúde

André Ventura considera essencial a demissão do ministro Manuel Pizarro face"ao caos que se vive na saúde", tendo pedido ao chefe de Estado que mostre"um cartão vermelho". Segundo Ventura, o Presidente da República partilha a ideia de que a situação se"está a agravar de forma significativa e que o Governo, pelo menos até agora, não tem qualquer tipo de solução".

"Não se consegue chegar a consenso em temas como as horas extraordinárias, a carreira dos médicos, a dedicação plena ou a rotatividade dos serviços. Isto demonstra uma grande incompetência deste ministro da Saúde. Transmitimos ao Presidente da República que, honestamente, só ele pode mostrar esse cartão vermelho.

Perante os jornalistas, André Ventura considerou ainda que o Governo, na terça-feira, na sessão de encerramento do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2024,"fez uma provocação inadmissível ao Presidente da República e ao parlamento português, escolhendo para o discurso final o ministro João Galamba".

"É uma provocação desnecessária, evidente e direta. Estamos perante um ato político absolutamente desnecessário, provocador e até baixo por parte do Governo socialista, quando todos sabemos o que aconteceu entre o Presidente da República e o ministro Galamba. Todos sabemos que João Galamba já não devia ser ministro da República", declarou.

