Ventura diz que só Marcelo poderá dar 'cartão vermelho' ao ministro da Saúde

Após a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura esclarece que o Presidente da República partilha da mesma preocupação que o líder do partido do Chega: o agravamento do estado do SNS. “Ao dia de hoje, queríamos ter falado com o Presidente da República em que as negociações entre médicos e ministro da Saúde já tivessem mais resolvidas, isso não aconteceu e, por isso, partilhamos a preocupação de que a situação se está a agravar de forma muito significativa e o Governo não tem soluções”, explica.

Para Ventura, esta situação mostra “grande incompetência do ministro da Saúde”, mas ressalva que só o Presidente da República pode mostrar “cartão vermelho” a Manuel Pizarro. Para além disso, o líder do partido Chega também partilhou com Marcelo que o Governo anda a “fugir ao controlo parlamentar”.

“Nos últimos tempos o Governo socialista, para fugir ao controlo parlamentar e presidencial, tem optado por fazer um Governo administrativo, através de portarias, e não de decretos ou leis, isso na Saúde tem se verificado”, esclarece André Ventura.Para além das preocupações com a Saúde, André Ventura quis sublinhar um ato “provocatório” que aconteceu no debate do OE2024 na terça-feira passada.

“A provocação inadmissível que ontem o Governo levou a cabo ao Presidente da República e ao Parlamento português colocando em discussão o ministro João Galamba, provocação desnecessária evidente e direta", ressalva.

