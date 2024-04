Cama de hotel onde Cristiano Ronaldo dormiu será leiloada

A cama de hotel onde Cristiano Ronaldo dormiu durante a estadia na Eslovénia, para o jogo particular entre as duas seleções, vai ser leiloada. A licitação inicial começa nos 5300 doláres (4923 euros), avança estação de televisão.

