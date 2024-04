A polémica está instalada. A Google ajuda os media ou aproveita-se deles para faturar milhões? Dezenas de empresas processaram a gigante americana, mas a empresa refuta acusações.Foi em 2018 que o Google decidiu apoiar a inovação jornalística em todo o mundo. Criou um fundo para o efeito e dizia que, com ele, pretendia reconhecer a importância do jornalismo para a democracia. Algo que muitos não concordam, bem pelo contrário.

Ao i, João Canavilhas, professor na Universidade da Beira Interior e pesquisador investigador do LABCOM, explica como começou esta ajuda que até considera “correta”, até porque “quem fica com uma parte do dinheiro tem que distribuí-lo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SolOnline / 🏆 15. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Recompensados dois jovens que ajudaram dezenas de pessoas durante ataque em MoscovoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

'Temos umas dezenas largas de ordens de despejo por incumprimento'Ricardo Leão revelou que ia despejar quem não pagasse a renda camarária e a câmara de Loures viu reduzir a taxa de incumprimento de 50 para 30% e recuperou 700 mil euros. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

‘Temos umas dezenas largas de ordens de despejo por incumprimento’Nascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

20 minutos: tiroteio faz dezenas de mortos durante concerto em MoscovoCerca de 40 pessoas morreram num tiroteio em Moscovo. Estima-se que mais de 100 pessoas tenham ficado feridas. Um grupo armado invadiu uma sala de espetáculos e disparou indiscriminadamente. O edifício foi consumido por um incêndio depois de uma explosão no interior.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Dezenas de mortos em atentado contra sala de espetáculos de MoscovoUm grupo de homens armados atacou esta sexta-feira a sala de concertos Crocus City Hall, nos arredores de Moscovo. Foram registadas explosões e um incêndio de grandes dimensões. O Governo russo fala num 'atentado terrorista sangrento'.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Ataques aéreos russos provocam três mortos e dezenas de feridos em várias cidades ucranianasGovernador de Kherson, Oleksander Prokudin, relatou a morte de uma pessoa após o prédio onde se encontrava em Veletenske, nesta região no sul da Ucrânia, ter sido atingido por mísseis russos.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »